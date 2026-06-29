Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин в Омске продолжил дорожать: сколько теперь стоит литр топлива

На отдельных городских АЗС стоимость АИ-92 уже превышает 61 рубль, а стоимость дизельного топлива приближается к 80 рублям.

Источник: Om1 Омск

В Омске обновились цены на автомобильное топливо. Согласно данным сервиса мониторинга АЗС RUSSIABASE по состоянию на 29 июня, средняя стоимость дизельного топлива в городе достигла 79,24 рубля за литр. Сервис учитывает предложения 50 омских заправок.

Так, на заправке «Газпромнефть» № 49 на улице Берёзовой, один литр АИ-92 стоит 61,03 рубля. За АИ-95 автомобилистам предлагают заплатить 65,81 рубля, за АИ-95+ — 67,21 рубля. Дизельное топливо продаётся по 78,87 рубля за литр.

Сервис также зафиксировал рост цен на этой АЗС. АИ-92 подорожал на 15 копеек, АИ-95 и АИ-95+ — на 16 копеек, а дизельное топливо — на 20 копеек.

На АЗС UNI на улице Менделеева, 20 стоимость АИ-92 и АИ-92+ составляет 61,32 рубля за литр. Бензин АИ-95 и АИ-95+ продают по 67,07 рубля, АИ-98 — по 83,97 рубля. Литр дизельного топлива и ДТ+ стоит 79,72 рубля.

Таким образом, разница в стоимости топлива на двух заправках достигает 29 копеек для АИ-92 и 85 копеек для дизельного топлива. При этом АИ-95 на АЗС UNI стоит на 1,26 рубля дороже, чем на заправке «Газпромнефть».