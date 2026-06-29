Бензин в Омске продолжил дорожать: сколько теперь стоит литр топлива

Таким образом, разница в стоимости топлива на двух заправках достигает 29 копеек для АИ-92 и 85 копеек для дизельного топлива. При этом АИ-95 на АЗС UNI стоит на 1,26 рубля дороже, чем на заправке «Газпромнефть».