Пенсионеров Астаны учат защищаться от финансовых мошенников

Пожилым людям рассказали о наиболее распространенных схемах финансового мошенничества, действиях телефонных и интернет-мошенников, способах защиты банковских счетов и персональных данных, а также о том, почему нельзя сообщать посторонним реквизиты банковских карт и SMS-коды и как соблюдать меры личной и общественной безопасности.