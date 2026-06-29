Пенсионеров Астаны учат защищаться от финансовых мошенников

Перед началом утренней тренировки сотрудники полиции рассказали пожилым жителям столицы о самых распространенных схемах обмана и напомнили, как сохранить свои деньги и персональные данные, передает DKNews.kz.
Мероприятие прошло в рамках концепции «Закон и порядок» и объединило занятия спортом с повышением финансовой грамотности.
Полицейские рассказали о популярных схемах мошенников.
Перед тренировкой сотрудники Управления полиции района Алматы и Управления физической культуры и спорта Астаны провели разъяснительную беседу с участниками проекта.
Пожилым людям рассказали о наиболее распространенных схемах финансового мошенничества, действиях телефонных и интернет-мошенников, способах защиты банковских счетов и персональных данных, а также о том, почему нельзя сообщать посторонним реквизиты банковских карт и SMS-коды и как соблюдать меры личной и общественной безопасности.
Участники смогли задать интересующие вопросы и получить практические рекомендации.
Пенсионеры поддержали инициативу.
Участница проекта AULAFIT Бакыт Дуйсенбинова отметила, что подобные встречи особенно важны для людей старшего возраста.
Такие встречи планируют проводить по всему городу.
Руководитель проекта AULAFIT Айтжан Мусин сообщил, что профилактические мероприятия будут регулярно проходить на дворовых площадках во всех районах столицы.
Проект AULAFIT популяризирует здоровый образ жизни среди жителей столицы и способствует развитию массового спорта уже шесть лет.
В этом году сезон стартовал в июне и продлится до сентября, тренировки проходят на 30 дворовых площадках и спортивных объектах в шести районах Астаны, шесть дней в неделю, и участие является бесплатным для жителей всех возрастов.
Проведение профилактических встреч в привычной для жителей обстановке помогает повысить финансовую грамотность, предупредить о новых схемах обмана и популяризировать здоровый образ жизни среди населения.