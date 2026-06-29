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Врач назвал причины аневризм в мозге, как у умершей 21-летней модели из РФ

Модель из РФ умерла после разрыва аневризмы сосудов головного мозга, пробыв в коме полтора года. Врач Новоселов назвал причины появления аневризм в мозге. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Аневризмы сосудов головного мозга бывают как врожденные, так и приобретенные. Подробнее о том, что провоцирует их развитие, aif.ru рассказал врач-невролог, геронтолог Валерий Новоселов.

Ранее сообщалось о смерти 21-летней модели из Алтайского края Дианы Галиной, девушка пробыла в коме полтора года.

Врачи в Китае, где девушка была в момент ухудшения состояния, диагностировали разрыв врождённой аневризмы головного мозга и провели две операции. Позже ее доставили на родину, но девушка так и не пришла в сознание.

«Разрыв аневризм — это довольно частое явление. Аневризмы бывают у людей врожденные и приобретенные. Их разрыв приводит иногда к геморрагическому инсульту. Но все зависит от локации и объема», — сказал Новоселов.

В то же время врач отметил, что человек может дожить до старости с аневризмами и не знать об их существовании в организме.

«Васкулиты (воспаление стенок кровеносных сосудов — ред.) в некоторых случаях также приводят к аневризмам», — добавил невролог.

К приобретенным причинам аневризм сосудов головного мозга также приводят черепно-мозговые травмы, артериальная гипертензия — повышенное кровяное давление, нейроинфекции и опухоли головного мозга.