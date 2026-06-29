«Точка блаженства»: как еда делает людей зависимыми

«Уровень привыкания к вредной еде можно сравнить с формированием глубокой колеи на грунтовой дороге. Представьте себе этот путь: первые несколько раз, когда вы проезжаете по мягкой земле, машина оставляет лишь небольшие следы. Но чем чаще вы выбираете именно этот маршрут, тем глубже продавливается почва. Со временем колея становится настолько глубокой и отчетливой, что любая машина, которая попытается проехать по этой дороге, неизбежно попадает в нее. Даже если водитель хочет свернуть, он вынужден двигаться по уже готовому, проторенному пути, потому что это путь наименьшего сопротивления, и попытка выбраться из него требует огромных усилий и мощности двигателя», — сказала Лебедева.