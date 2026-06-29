Хабаровский музыкальный театр отправился на гастроли на Сахалин

Хабаровский краевой академический музыкальный театр в рамках фестиваля театров Дальнего Востока отправился на Сахалин. Здесь труппа покажет спектакль «Вертинский. Я смеюсь над собой», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Роль в спектакле исполнит заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов.
— Мы прилетели! И сразу — в объятия островной атмосферы. Сегодня ХМТ не только репетирует, но и знакомится с Южно-Сахалинском, впитывая его историю и колорит. Все билеты на показ проданы — мы безумно ждем этой встречи, чтобы разделить со зрителями магию музыки и судьбы великого Александра Вертинского, — отметили в ХМТ.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о подведении итогов юбилейного сезона ХМТ. Хабаровский музыкальный театр посетили примерно 80 тысяч зрителей.