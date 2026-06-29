Лесные пожары в Красноярском крае за сутки охватили ещё 20 тысяч гектаров

Площадь возгораний в Красноярском крае стремительно растёт — за последние сутки она увеличилась на 20 тысяч гектаров и достигла 275,4 тысячи гектаров.
По данным Лесопожарного центра на утро 29 июня, в регионе действует 178 пожаров в шести округах, преимущественно на севере.
Угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы 1735 человек и 28 единиц техники.
Сложная ситуация сохраняется из-за погоды: на севере края установилась жара до +33°C, ветер усиливается до 25 м/с, осадков не ожидается, а грозовая активность провоцирует новые очаги.
Ранее мы сообщали, что восемь красноярцев спасли из огня в элитном жилом комплексе.