Омские туристы снова часами ждут вылета на юг

Рейс в Сочи, запланированный на 07:10, перенесён на 14:40. Ещё один рейс в тот же город — с 09:25 на 14:05. Также задержан рейс в Минеральные Воды: вылет перенесён с 09:30 на 10:30. Рейс в Санкт-Петербург задержан с 19:55 на 23:15.