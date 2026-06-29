Омские туристы снова часами ждут вылета на юг

В омском аэропорту 29 июня задержаны несколько рейсов. По данным табло, изменения коснулись трёх рейсов в Сочи (Адлер), а также рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
Рейс в Сочи, запланированный на 07:10, перенесён на 14:40. Ещё один рейс в тот же город — с 09:25 на 14:05. Также задержан рейс в Минеральные Воды: вылет перенесён с 09:30 на 10:30. Рейс в Санкт-Петербург задержан с 19:55 на 23:15.
Остальные рейсы выполняются по расписанию. Информация о задержках обновляется на табло аэропорта.
Ранее мы рассказывали, что в Омске серьёзно задерживаются рейсы в Сочи. Накануне один из самолётов ушёл с опозданием на 17 часов, другой — на девять. Теперь ситуация повторяется: пассажирам вновь приходится корректировать планы и ждать вылета по несколько часов.