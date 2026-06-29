Россиянам рассказали, как выбрать качественное мороженое

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Качественное мороженое должно изготавливаться по ГОСТ.
Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве: «Качественный продукт должен изготавливаться по" 31457–2012", а значит, в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы».
Одна из главных проблем на пути от завода до прилавка — несоблюдение температурного режима. Перед покупкой покупателю необходимо оценить внешний вид мороженого, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно.
Кроме того, о качестве сырья косвенно говорит массовая доля сухих веществ. Так, если ее недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток же нередко свидетельствует о переизбытке стабилизаторов или других добавок.
Не менее важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), который отвечает за воздушность, скорость таяния, текстуру и консистенцию.
При оптимальном значении СОМО мороженое получается нежным, кремовым, без ледяных крупинок. Если показатель занижен, масса плохо взбивается, становится рыхлой, с ощутимыми кристаллами льда. Если завышен — продукт излишне плотный, напоминает тесто, возможно появление песчанистости.
Вид мороженого определяет его жирность: молочное — до 7,5%, сливочное — 8,0−11,5%, пломбир — 12,0−20,0%. «К сожалению, при покупке невозможно визуально или органолептически выявить растительные жиры — современные технологии производства делают их практически неотличимыми от молочных», — отметили в ведомстве.