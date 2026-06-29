16-летний житель Магнитогорска потерялся в горах Башкирии

Юноша приехал из Магнитогорска в гости к бабушке в село Старый Сибай. Вечером он отправился гулять, однако, не зная местности, сбился с пути. Осознав, что не может найти дорогу обратно, подросток связался с родственниками, которые обратились за помощью по номеру 112.