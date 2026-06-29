В школах Хабаровского края запустят пилотный проект по обучению традиционным промыслам

«В Хабаровском крае 59 населенных пунктов являются местами компактного проживания коренных малочисленных народов. Крайне важно, чтобы дети, живущие там, имели возможность изучать родной язык и перенимать традиции предков: от изготовления национальных игрушек и вышивки до резьбы по дереву и росписи. Мы должны создать все условия для формирования у молодежи национального самоопределения. Внедрение этнокультурных модулей в школьную программу — стратегический шаг к сохранению живого наследия нашего края», — подчеркнул актуальность темы председатель профильного комитета Валерий Постельник.