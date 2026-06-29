В школах Хабаровского края запустят пилотный проект по обучению традиционным промыслам

В Законодательной думе Хабаровского края обсудили введение в учебную программу общеобразовательных организаций, обучающих детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока занятий, направленных на освоение традиционных художественных промыслов и национальных ремесел, сообщает пресс-служба краевого парламента.
«По итогам совещания было принято решение запустить в ряде районов края пилотный проект по включению этнокультурного модуля в уроки технологии. Также посетить село Булава Ульчского района для изучения передового опыта по сохранению традиционных знаний», — говорится в сообщении.
На встречу пригласили представителей региональных министерств образования и науки, культуры, природных ресурсов, краевой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера во главе с ее президентом Любовью Одзял, муниципальных районов края в формате ВКС.
Вопрос о мерах поддержки творческих индустрий коренных малочисленных народов уже рассматривали на заседании комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры в июле 2025 года, а также на совещании в октябре прошлого года.
Основная задача инициативы — сохранение культурной самобытности и повышение национального самосознания молодежи. Согласно закону «Об образовании в РФ», школы имеют право самостоятельно вводить дополнительные курсы в вариативную часть учебного плана. Положительный опыт реализации подобных программ отмечен в Николаевском и Ульчском районах.
«В Хабаровском крае 59 населенных пунктов являются местами компактного проживания коренных малочисленных народов. Крайне важно, чтобы дети, живущие там, имели возможность изучать родной язык и перенимать традиции предков: от изготовления национальных игрушек и вышивки до резьбы по дереву и росписи. Мы должны создать все условия для формирования у молодежи национального самоопределения. Внедрение этнокультурных модулей в школьную программу — стратегический шаг к сохранению живого наследия нашего края», — подчеркнул актуальность темы председатель профильного комитета Валерий Постельник.
Вопрос обеспечения преемственности культурных традиций и поддержки творческих индустрий малочисленных народов остается на контроле депутатов Законодательной Думы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае впервые отметили день коренных малочисленных народов РФ.