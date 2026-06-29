Диетолог Поляков сказал, какие котлеты считаются самыми вредными

«Самые вредные котлеты — это котлеты полуфабрикатного типа, которые продаются во всех магазинах, в которых, возможно, даже животного белка нет, но есть куча хлеба и различных ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и другой ерунды, которая маскирует настоящий вкус и цвет продукта, заставляя наш мозг думать, что это нормальная еда», — сказал Поляков.