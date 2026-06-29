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Диетолог Поляков сказал, какие котлеты считаются самыми вредными

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, на что обращать внимание в составе котлет, и назвал самые вредные. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Котлеты полуфабрикатного типа, содержащие хлеб, различные ароматизаторы и иные добавки, являются самыми вредными для организма, их употребление рекомендуется сократить до минимума. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Самые вредные котлеты — это котлеты полуфабрикатного типа, которые продаются во всех магазинах, в которых, возможно, даже животного белка нет, но есть куча хлеба и различных ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и другой ерунды, которая маскирует настоящий вкус и цвет продукта, заставляя наш мозг думать, что это нормальная еда», — сказал Поляков.

Он отметил, что добавление хлеба, ароматизаторов и стабилизаторов ухудшает качество котлет и уменьшает пищевую ценность.

«Такие продукты точно не идут на пользу», — добавил врач.

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