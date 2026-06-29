В Ростовской области обучат более шести тысяч общественных наблюдателей

В Ростовской области стартовала кампания по обучению общественных наблюдателей на выборах. Обучение пройдут более шести тысяч человек. Об этом сообщает Общественная палата региона.
Донской регион стал межрегиональной площадкой: подготовку проходят не только жители региона, но и коллеги из ДНР и Адыгеи. Программа включает интерактивные тренинги и разбор правовых кейсов.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся в сентябре 2026 года. Основное голосование пройдёт 18, 19 и 20 сентября.