В селе Мамоны появится малая спортивная площадка по просьбе жителей

— По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева посетил в Мамонах место установки малой спортивной площадки. На личном приеме к главе региона от имени жителей села с просьбой создать спортивную площадку обратилась Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, тренер Светлана Теслева. В этом году этот объект будет завершен, и у жителей села появится новое место для занятий физической культурой и спортом, — сказал Виктор Учеватов.
На малой спортивной площадке установят гимнастические скамьи, уличные тренажеры, разноуровневые стационарные перекладины, шведскую стенку, разнохватовый турник и другое оборудование. Всю площадку выложат специальной резиновой плиткой. Там можно будет проводить самостоятельные тренировки по общей физической подготовке, а также готовиться и проводить тестирование населения по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В настоящее время выполнены работы по снятию почвенно-растительного слоя, идет отсыпка песчано-гравийной смесью, подрядчик завозит бордюрный камень.
— Иркутский округ стремительно растет и развивается, здесь высокая потребность в спортивных объектах. Поэтому министерство спорта области совместно с муниципалитетом работает над улучшением спортивной инфраструктуры. Например, в прошлом году малая спортивная площадка ГТО появилась в селе Хомутово, «умная» спортивная площадка — в деревне Грановщина, хоккейный корт — в деревне Кыцигировка, многофункциональная спортивная площадка — в селе Смоленщина. В этом году в Луговом также планируем установить «умную» спортивную площадку, — отметил Виктор Учеватов.
Министр спорта Иркутской области также посетил зал пауэрлифтинга в селе Мамоны. Показала зал и рассказала об организации тренировочного процесса и своих спортсменах Светлана Теслева.
Напомним, в этом году в Приангарье оборудование для создания малых спортивных площадок получат девять муниципальных образований: Куйтунский, Качугский, Чунский, Заларинский, Усольский, Киренский, Иркутский, Тайшетский, Усть-Удинский районы и муниципальные округа. «Умные» спортивные площадки планируется установить в Свирске, Братске, Иркутском муниципальном округе, а также модульное спортивное сооружение с универсальным спортивным залом должно появиться в Иркутске.