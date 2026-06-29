В селе Мамоны появится малая спортивная площадка по просьбе жителей

— По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева посетил в Мамонах место установки малой спортивной площадки. На личном приеме к главе региона от имени жителей села с просьбой создать спортивную площадку обратилась Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, тренер Светлана Теслева. В этом году этот объект будет завершен, и у жителей села появится новое место для занятий физической культурой и спортом, — сказал Виктор Учеватов.