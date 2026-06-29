За неделю в Красноярском крае потушили 132 пожара

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, за прошедшую неделю в регионе потушили 132 пожара. На оказание помощи при дорожных происшествиях сотрудники ведомства выезжали 34 раза, спасен 1 человек. За минувшие сутки в крае потушили 9 пожаров, обошлось без пострадавших. На акваториях региона произошло 6 происшествий. Так, накануне на озере Долгое в Норильске утонул мужчина, а в протоке Дурная реки Туба Курагинского муниципального округа опрокинулась лодка, в которой находились 2 человека. Женщину удалось спасти очевидцам происшествия, а вот ее спутник погиб. Кроме того, в районе села Нарва на Мане из лодки выпал мужчина, его местонахождение пока неизвестно. Однако в ведомстве предполагают, что он утонул.