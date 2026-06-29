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В Латвии озвучили совместные планы с Украиной

LSM: Латвия и Украина хотят построить завод БПЛА на границе с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Латвия совместно с Украиной построят завод по производству дронов. Он будет расположен в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Об этом информирует портал LSM.

«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», — передает портал слова премьера прибалтийской республики Андриса Кулбергса.

Кроме того, Кулбергс сообщил о намерении использовать дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией.

Месяцем ранее стало известно, что Национальные вооруженные силы Латвии начали размещать «зубы дракона» на отдельных участках вдоль границы с Россией. Эти земли были изъяты у частных владельцев для нужд обороны.

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, прибалтийские страны заинтересованы в более активном вовлечении США в противостояние с Россией.

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