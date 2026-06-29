В Латвии озвучили совместные планы с Украиной

Латвия совместно с Украиной построят завод по производству дронов. Он будет расположен в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Об этом информирует портал LSM.
«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», — передает портал слова премьера прибалтийской республики Андриса Кулбергса.
Кроме того, Кулбергс сообщил о намерении использовать дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией.
Месяцем ранее стало известно, что Национальные вооруженные силы Латвии начали размещать «зубы дракона» на отдельных участках вдоль границы с Россией. Эти земли были изъяты у частных владельцев для нужд обороны.