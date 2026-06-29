Никитин: судостроение закономерно стало важным элементом промышленного сектора Нижегородской области

В Нижегородской области создают пассажирские круизные теплоходы и танкеры, современные сухогрузы и новейшие краболовы-процессоры, легендарные суда на подводных крыльях. Это только часть производимой продукции. Талант и накопленный опыт позволяют нашим предприятиям осуществлять полный цикл строительства — от чертежа до сдачи готового судна заказчику.