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Никитин: судостроение закономерно стало важным элементом промышленного сектора Нижегородской области

День кораблестроителей отмечается 29 июня.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем кораблестроителей, который отмечается 29 июня. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.

"Уважаемые кораблестроители, ветераны и работники судостроительной отрасли Нижегородской области! Поздравляю с профессиональным праздником!

Сама география Нижнего Новгорода, расположенного на слиянии великих русских рек Оки и Волги, исторически определила судьбу региона. На протяжении многих веков река была главной транспортной артерией. Судостроение закономерно стало важным элементом промышленного сектора Нижегородской области.

В Нижегородской области создают пассажирские круизные теплоходы и танкеры, современные сухогрузы и новейшие краболовы-процессоры, легендарные суда на подводных крыльях. Это только часть производимой продукции. Талант и накопленный опыт позволяют нашим предприятиям осуществлять полный цикл строительства — от чертежа до сдачи готового судна заказчику.

Конструкторы, инженеры, рабочие и специалисты нижегородских верфей и КБ реализуют самые современные и технически сложные проекты, сохраняя традиции, заложенные Ростиславом Алексеевым, Сергеем Волковым и всеми, кто сделал значимый вклад в развитие отечественного судостроения.

Дорогие друзья! Желаю вам новых конструкторских побед и стабильной загрузки производственных мощностей! Крепкого здоровья и благополучия каждому, кто создает славу нижегородского флота. С праздником!" — говорится в поздравлении.