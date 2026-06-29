Никитин: судостроение закономерно стало важным элементом промышленного сектора Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем кораблестроителей, который отмечается 29 июня. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.
"Уважаемые кораблестроители, ветераны и работники судостроительной отрасли Нижегородской области! Поздравляю с профессиональным праздником!
Сама география Нижнего Новгорода, расположенного на слиянии великих русских рек Оки и Волги, исторически определила судьбу региона. На протяжении многих веков река была главной транспортной артерией. Судостроение закономерно стало важным элементом промышленного сектора Нижегородской области.
В Нижегородской области создают пассажирские круизные теплоходы и танкеры, современные сухогрузы и новейшие краболовы-процессоры, легендарные суда на подводных крыльях. Это только часть производимой продукции. Талант и накопленный опыт позволяют нашим предприятиям осуществлять полный цикл строительства — от чертежа до сдачи готового судна заказчику.
Конструкторы, инженеры, рабочие и специалисты нижегородских верфей и КБ реализуют самые современные и технически сложные проекты, сохраняя традиции, заложенные Ростиславом Алексеевым, Сергеем Волковым и всеми, кто сделал значимый вклад в развитие отечественного судостроения.
Дорогие друзья! Желаю вам новых конструкторских побед и стабильной загрузки производственных мощностей! Крепкого здоровья и благополучия каждому, кто создает славу нижегородского флота. С праздником!" — говорится в поздравлении.