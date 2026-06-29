Асфиксия и ожоги: на Кипре двух детей нашли мёртвыми в запертом автомобиле

Двое детей найдены мёртвыми в автомобиле на Кипре. О подробностях информирует издание Phileleftheros.
Сообщается, что автомобиль был припаркован в поле около многоквартирного дома в районе деревни Ксилофагу. Эта территория находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия. Поэтому расследованием трагедии занимается британская полиция.
По предварительным данным, на телах детей были ожоги от солнечных лучей, а их гибель наступила от асфиксии.
Оба ребёнка из одной семьи, одному из них было 10 лет, другому 8, сказано в публикации. Также сообщается, что родители погибших детей — выходцы из балканской страны, предположительно, Болгарии.
Ранее сообщалось, что во Франции экстремальная жара привела к трагическим последствиям. Из-за аномальной жары в стране погибли более 1000 человек.
Также сообщалось, что за неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей, связанных с высокой температурой.