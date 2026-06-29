Мам из Хабаровского края ждут на конкурсе бизнес-идей

В Хабаровском крае мам-предпринимательниц приглашают на региональный этап федерального конкурса «Мама-предприниматель». На участие уже подали 24 заявки, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.
Программа стартует 20 июля в Хабаровске и продлится пять дней. Участниц ждёт очный тренинг по основам предпринимательства, управлению проектом и подготовке бизнес-идеи к защите. Оператором конкурса в регионе выступает центр «Мой бизнес».
Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей на развитие своего проекта и право представить Хабаровский край на федеральном финале в Москве. Там лучшие участницы смогут претендовать на гранты в один миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.
«Дети — мощный мотиватор для многих свершений, в том числе и в предпринимательстве. Бизнес-идеи мам часто идут от потребностей детей, которые пока ещё не закрыты», — рассказала директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
В конкурсе могут участвовать женщины с несовершеннолетними детьми, беременные, мамы в декрете, самозанятые, начинающие предпринимательницы и авторы готовых бизнес-идей. Для действующего бизнеса есть условие: он должен быть зарегистрирован не более трёх лет.
В Хабаровском крае проект проводят с 2018 года. В прошлом году региональный этап выиграла хабаровчанка Любовь Стицкая с проектом онлайн-школы для родителей детей с нарушениями слуха.
Подать заявку можно до 13 июля включительно на официальном портале проекта. Поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».