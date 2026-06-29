В Венесуэле после землетрясения из-под завалов спасли живую собаку

МЕХИКО, 29 июня. /ТАСС/. Спасательные команды обнаружили живую собаку под завалами на территории жилого комплекса «Карина» в Венесуэле. Об этом в X сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Мы нашли этого пса живым в жилом комплексе “Карина”. Мы не знаем его клички, но он находится в очень хорошем состоянии», — написал глава государства.
Он также призвал возможных хозяев животного обратиться к спасателям и показать фотографию или видео на мобильном телефоне, чтобы им могли передать питомца.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения произошло около 300 афтершоков.