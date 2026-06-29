В Хабаровском крае хотят навести порядок с заборами во дворах

В Хабаровском крае муниципалитетам могут дать больше полномочий в спорах из-за дворовых заборов, шлагбаумов и ворот. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении, сообщили в Законодательной думе региона.
Речь идёт о конструкциях, которые жители и управляющие организации устанавливают на придомовых и прилегающих территориях. Муниципалитеты смогут прописывать понятные требования к размещению ворот, калиток, шлагбаумов и заборов, чтобы такие решения не превращались в источник конфликтов.
Поводом стала практика последних лет, когда дворы начали перегораживать без единого подхода. Только в Хабаровске за последнее время зафиксировали более двух тысяч спорных ситуаций, связанных с заборами и другими преградами.
Конфликты возникают не только между соседними домами. Иногда ограждения мешают доступу к территориям и объектам общего пользования, а значит, вопрос уже выходит за рамки обычного соседского спора.
Правила благоустройства для каждого муниципалитета будут готовить с участием специалистов ЖКХ и сотрудников МЧС. Это должно помочь учесть не только удобство жителей, но и требования безопасности, в том числе проезд экстренных служб.