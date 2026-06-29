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Более 300 жителей Хабаровского края получили предложения о работе на Всероссийской ярмарке трудоустройства в регионе

Федеральный этап Всероссийской ярмарки профессий завершился в регионе. На мероприятии представили вакансии 206 работодателей края. Всего посетителями ярмарки стали 1248 жителей региона. При этом более 300 человек получили предложения о работе на месте. На ярмарке соискатели встретились с представителями ведущих компаний, прошли собеседования и получили консультации о том, как составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки профессий завершился в регионе. На мероприятии представили вакансии 206 работодателей края. Всего посетителями ярмарки стали 1248 жителей региона. При этом более 300 человек получили предложения о работе на месте. На ярмарке соискатели встретились с представителями ведущих компаний, прошли собеседования и получили консультации о том, как составить резюме и подготовиться к собеседованию. «Для участников СВО и членов их семей провели консультации по трудоустройству и социальной адаптации. Ищущим работу и начинающим предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки, которыми можно воспользоваться, чтобы открыть собственное дело», — отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края. В рамках федерального этапа ярмарки также прошел онлайн-марафон деловых сессий, объединивший 13 городов и более 20 экспертов. На нем обсудили актуальные тенденции рынка труда, перспективы развития отраслей и стратегии успешного трудоустройства.