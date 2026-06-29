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В День молодежи в Железногорске прошел семейный фестиваль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День молодежи в Железногорске прошел семейный фестиваль, посвященный Году единства народов России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День молодежи в Железногорске прошел семейный фестиваль, посвященный Году единства народов России.

Праздник развернулся на площадке у Станции юных техников. Организаторы подготовили зажигательную зарядку с активистами «Движения Первых» и спортивные эстафеты. Работали площадки: «Единство», «Гордость» и «Мечта». Молодые специалисты градообразующих предприятий провели лекции и квесты, некоммерческие организации также представили свои площадки. На празднике работал фуд-корт. Завершился день выступлением шоу барабанщиков.

«В Год народного единства особенно важно помнить, что наша общая сила — в единстве и поддержке друг друга. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут талантливые и целеустремлённые молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие города, края и всей нашей страны», — сказал депутат Юрий Разумник.