КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День молодежи в Железногорске прошел семейный фестиваль, посвященный Году единства народов России.
Праздник развернулся на площадке у Станции юных техников. Организаторы подготовили зажигательную зарядку с активистами «Движения Первых» и спортивные эстафеты. Работали площадки: «Единство», «Гордость» и «Мечта». Молодые специалисты градообразующих предприятий провели лекции и квесты, некоммерческие организации также представили свои площадки. На празднике работал фуд-корт. Завершился день выступлением шоу барабанщиков.
«В Год народного единства особенно важно помнить, что наша общая сила — в единстве и поддержке друг друга. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут талантливые и целеустремлённые молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие города, края и всей нашей страны», — сказал депутат Юрий Разумник.