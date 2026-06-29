Исчез незадолго до смерти: раскрыта тайна ухода звезды «Невского» Усольцева

Лишь спустя почти три десятилетия, в 2018—2019 годах, Усольцев открыл для себя мир кино. Его дебют состоялся в жестком криминальном жанре, который стал для него родным. Роли в «Невский. Чужой среди чужих» и «Великолепной пятерке» быстро обозначили его амплуа — человека фактурного, строгого, умеющего передать характер без лишних слов. В 2021 году последовали «Крепкие орешки», а самой поздней работой в фильмографии стала лента «Витязи-2», выход которой состоялся в 2025 году. Для зрителя этот проект станет горьким прощанием с актером.