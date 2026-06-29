Исчез незадолго до смерти: раскрыта тайна ухода звезды «Невского» Усольцева

Российский кинематограф понес неожиданную утрату. 27 июня года не стало Андрея Усольцева — актера, который пришел в профессию зрелым человеком, но успел оставить след в культовых детективных проектах. Его герои в сериалах «Великолепная пятерка», «Витязи» и «Невский» запомнились зрителю своей брутальной достоверностью, однако в жизни артист предпочитал оставаться в какой-то степени в тени. Новость о его смерти стала шоком даже для близкого окружения.
Поздний дебют: от университета до съемочной площадки.
Путь Андрея Усольцева в искусстве нельзя назвать стандартным. Получив фундаментальное образование в Уральском государственном университете имени А. М. Горького в 1990 году, он далеко не сразу оказался перед кинокамерой. Его литературный и жизненный бэкграунд, сформированный в стенах классического вуза, долгое время находил выход в писательстве.
Лишь спустя почти три десятилетия, в 2018—2019 годах, Усольцев открыл для себя мир кино. Его дебют состоялся в жестком криминальном жанре, который стал для него родным. Роли в «Невский. Чужой среди чужих» и «Великолепной пятерке» быстро обозначили его амплуа — человека фактурного, строгого, умеющего передать характер без лишних слов. В 2021 году последовали «Крепкие орешки», а самой поздней работой в фильмографии стала лента «Витязи-2», выход которой состоялся в 2025 году. Для зрителя этот проект станет горьким прощанием с актером.
Болезнь, о которой молчал.
Как стало известно aif.ru, последние годы жизни Андрея были омрачены тяжелым недугом. Однако актер избрал путь молчания. В беседе с корреспондентом aif.ru коллеги артиста признались, что видели изменения в его состоянии, но не знали деталей.
«Я слышал, что Андрей был болен. Но он никогда никому особо не рассказывал о болезни», — поделился один из коллег Усольцева, подчеркнув закрытость актера.
Эта внутренняя стойкость или нежелание становиться обузой привели к тому, что даже работа перестала быть частью его жизни. Источники утверждают, что в последний раз на съемочной площадке Андрей Усольцев появлялся примерно полтора года назад. После этого он перестал принимать предложения и отдалился от коллектива.
Год в изоляции: никто ничего не знал.
В декабре 2024 года Усольцев кратко обмолвился, что плохо себя чувствует, но опять же не стал вдаваться в подробности. Это было одно из последних его сообщений в социальных сетях.
Трагическая развязка наступила летом 2026 года. Окружение Усольцева описывает последние месяцы его жизни как полное затворничество. Связь оборвалась резко и бесповоротно.
«Никто ничего не знал, что с ним. Андрей ни с кем не общался. Он просто исчез и все», — рассказал собеседник издания, описывая недоумение и боль, с которыми столкнулись друзья актера.
Официальная причина смерти на данный момент не разглашается, что добавляет истории трагической недосказанности. У Андрея Усольцева осталась дочь. Позже она намерена объявить о дате и времени прощания с актером.