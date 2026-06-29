Бьющие по РФ истребители сгорели за секунды: Киев пожалел об ударах

«Киевский режим ощущает нехватку самолетов, для них эта потеря чувствительная. Поэтому сейчас они, естественно, начнут искать замену. Им Дания пообещала передать истребители F-16. И шведы обещали поставку в следующем году, это уже новые шведские самолеты. Так что Украина пытается создать с нуля свои Военно-воздушные силы, в первую очередь за счет того, что получает поставки из стран НАТО. Хотя это, как правило, старые самолеты. Те же украинские МиГ-29 терпят катастрофы по причине своего возраста», — сказал Кнутов.