Украинские боевики потеряли три истребителя МиГ-29. Два из них уничтожены, один потерпел крушение.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как украинские боевики использовали эти самолёты и почему эта потеря ощутима для ВСУ.
По его словам, Киев продолжает нести серьёзные потери в авиации, что усугубляет и без того сложное положение украинских войск.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесён по аэродрому Вознесенск.
После этого киевский режим заявил о крушении ещё одного истребителя МиГ-29. Уточняется, что связь с самолётом была потеряна 27 июня во время выполнения боевого задания в Полтавской области.
Как используются МиГ-29 и почему их потеря критична.
Кнутов отметил, что точное количество оставшихся у Украины истребителей неизвестно.
«Пока рано говорить о том, сколько у ВСУ осталось подобных самолетов, продолжают периодически идти поставки из других стран. Некоторые они восстанавливают. Что касается МиГ-29, они применяются для противовоздушной обороны, для борьбы с нашими “Геранями” в первую очередь. Это легкий истребитель», — пояснил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул, что потеря такого истребителя довольно чувствительна для ВСУ.
«Это, безусловно, неприятный момент для киевского режима, потому что они и так ощущают нехватку самолетов. Сейчас, вероятно, они начнут искать им замену по западным странам», — добавил специалист.
Замена из старых запасов НАТО.
По словам военного эксперта, Киев после потери трёх истребителей МиГ-29 получит списанную технику стран Запада.
«Киевский режим ощущает нехватку самолетов, для них эта потеря чувствительная. Поэтому сейчас они, естественно, начнут искать замену. Им Дания пообещала передать истребители F-16. И шведы обещали поставку в следующем году, это уже новые шведские самолеты. Так что Украина пытается создать с нуля свои Военно-воздушные силы, в первую очередь за счет того, что получает поставки из стран НАТО. Хотя это, как правило, старые самолеты. Те же украинские МиГ-29 терпят катастрофы по причине своего возраста», — сказал Кнутов.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель советской разработки, активно использовавшийся ВВС Украины и прошедший локальную модернизацию. Однако даже модернизированные советские самолёты уступают современным российским истребителям, а их возраст сказывается на надёжности.
Расплата за атаки продолжается.
Потеря трёх МиГ-29 за сутки — серьёзный удар по украинским ВВС. Даже если Запад поставит Киеву списанные F-16 или шведские Gripen, это не решит проблему нехватки подготовленных пилотов и технического персонала. Россия продолжает системно уничтожать авиационную инфраструктуру Украины, приближая победу.
Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. И этот раз не стал исключением. Россия продолжит защищать свои территории и отвечать на удары.