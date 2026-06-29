Красноярец в маске человека-паука рисовал на домах наркорекламу (видео)

В Красноярске полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который сотрудничал с интернет-магазинами по сбыту запрещенных веществ и рекламировал их деятельность, нанося на стены зданий изображения и тексты со ссылками на сайты с пронаркотическим контентом.
Установлено, что незаконной деятельностью молодой человек занимался по ночам, предусмотрительно надев маску человека-паука. В таком виде его и поймали. При себе у парня также был баллончики с краской, а в телефоне — отчетные фото с наркограффити.
Как рассказали в полиции, его «работа» фиксировалась видеокамерами наружного наблюдения, установленными на фасадах домов.
В отношении красноярца возбудили уголовное дело за покушение на сбыт запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и заключили под стражу. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других преступлений.