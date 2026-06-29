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В Госдуме напомнили россиянам о праве продавать свой урожай без налогов

Россияне при соблюдении некоторых условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал депутат Государственной думы Валерий Селезнев.

Россияне при соблюдении некоторых условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал депутат Государственной думы Валерий Селезнев.

— Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела, — уточнил парламентарий.

Он добавил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы могут самостоятельно увеличивать этот предел.

— Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать каждый день — это уже может быть признано предпринимательской деятельностью, — цитирует его ТАСС.

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