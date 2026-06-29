«День молодёжи — 2026» в Хабаровске посетили 12 тысяч человек

— День молодежи в очередной раз напомнил нам, насколько глубока и искренна связь между народами, для которых наш край стал общим домом. Было по-настоящему трогательно видеть, как молодые люди с открытым сердцем погружаются в культурное многообразие нашей страны. В этом уважении друг к другу, в верности общим ценностям и в деятельной любви к своей Родине и заключается настоящая сила молодого поколения России, — подчеркнула председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.