«День молодёжи — 2026» в Хабаровске посетили 12 тысяч человек

В Хабаровском крае завершился «День молодежи — 2026», объединивший 22 тысячи жителей всего региона. В краевой столице площадки, развернувшиеся на набережной реки Амур, и концертную программу посетили 12 тысяч человек. Фестиваль прошел под единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— День молодежи в очередной раз напомнил нам, насколько глубока и искренна связь между народами, для которых наш край стал общим домом. Было по-настоящему трогательно видеть, как молодые люди с открытым сердцем погружаются в культурное многообразие нашей страны. В этом уважении друг к другу, в верности общим ценностям и в деятельной любви к своей Родине и заключается настоящая сила молодого поколения России, — подчеркнула председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.
Программу события разделили на четыре тематических блока: «Гордость», «Единство», «Мечта» и «Молодость». В рамках первой участники «Дня молодежи» посетили обучающие секции по управлению дронами и механическими танками, оказанию первой помощи, плетению тактических браслетов. Также на площадке организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.
Кластер «Единство» познакомил участников с культурой и традициями коренных народов Приамурья, а также подготовил мастер-классы по росписи матрешек, игре на африканских барабанах и корейской настольной игре Ютнори. На площадке «Мечта» развернулись профориентационные курсы и мобильные пункты здоровья. Здесь же растянули ленту надежд, на которой каждый желающий мог написать о своих сокровенных мечтах.
Показать себя и свои творческие навыки гости фестиваля могли в зоне «Молодость», в рамках которой посетители могли кастомизировать одежду, а также запечатлеть яркие моменты в фото-будке. Неподалеку организаторы разместили информационный стенд, рассказывающий о главных молодежных проектах края. Помимо тематических кластеров, на фестивале был организован «Маркет молодых», объединивший 30 локальных брендов.
Помимо творческих и обучающих площадок гости «Дня молодежи» в Хабаровске посетили концерты — на главной сцене выступили творческие коллективы из Москвы и Хабаровского края, а хедлайнером вечера стал певец Канги.
Мероприятия реализованы в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочены к Году единства народов России.