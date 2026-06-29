В Таганроге и Ростове зафиксирована самая высокая цена на говядину. Об этом сообщает Ростовстат.
По состоянию на 22 июня 2026 года средняя цена килограмма говядины по Ростовской области составляет 704,28 рубля. Самые низкие цены зафиксированы в Сальске (651,98 рубля), самые высокие — в Ростове-на-Дону и Таганроге (714,60 и 714,16 рубля соответственно).
Свинина в среднем по региону обходится в 424,55 рубля за килограмм. Дешевле всего её можно купить в Ростове-на-Дону (402,02 рубля), дороже всего — в Шахтах (457,71 рубля).
Средняя цена курицы по области составляет 226,12 рубля за килограмм. Самые доступные цены на курятину в Миллерово (214,84 рубля), самые высокие — в Таганроге (236,51 рубля).