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Эксперт Шилина рассказала, какие дети чаще становятся жертвами мошенников

Руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы сообщила, что на уловки злоумышленников активнее попадаются подростки от 14 до 17 лет из благополучных семей.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Подростки от 14 до 17 лет из благополучных семей чаще всего попадаются на уловки мошенников из-за высокого уровня ответственности. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«В нашем портрете [наиболее уязвимых для влияния мошенников детей] получились 14−17-летние москвичи. И в дополнение скажу, что для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное», — сказала она.

Шилина отметила, что высокий уровень ответственности — это хорошее качество, с которым нужно работать. «Нужно им объяснить, что этот уровень ответственности относительно семьи, школы и так далее — это полезно и нужно. А когда неизвестные лица дают какое-то задание — что-то сделать, кого-то спасти, — вот эту ответственность нужно немножечко остановить и подумать», — подчеркнула собеседница.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте.