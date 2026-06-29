Эксперт Шилина рассказала, какие дети чаще становятся жертвами мошенников

«В нашем портрете [наиболее уязвимых для влияния мошенников детей] получились 14−17-летние москвичи. И в дополнение скажу, что для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное», — сказала она.