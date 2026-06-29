Одна ошибка матери стоила жизней ее детей: что произошло

Во французском городке Карпантра на юге страны в условиях аномальной жары в закрытом салоне автомобиля погибли двое маленьких братьев, оставленных матерью без присмотра. Об этом сообщает Mirror.
Четырёхлетний Кассим Бенуали и его двухлетний брата Садек погибли после того, как сходили с матерью в магазин и искупались в бассейне. Следователи утверждают, что в момент трагедии температура в машине могла достигать 70 градусов по Цельсию. З.
Женщина в показаниях путалась и меняла их три раза. Сначала она заявила, что малыши заперлись в машине без ее ведома. Потом начала утверждать, что забыла детей в машине. А потом обвинила в беде сами детей — якобы сыновья забрались в машину сами, когда она выгружала продукты из машины, и захлопнули дверцы.
Первоначально женщина заявила, что дети случайно заперлись в машине без её ведома, затем призналась, что забыла их там, а позже изменила показания, сказав, что малыши забрались в авто сами, пока она разгружала продукты, и захлопнули двери.
Предварительное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало обезвоживание из-за перегрева.
Накануне сообщалось, что во Франции экстремальная жара привела к трагическим последствиям. В Национальном агентстве общественного здравоохранения страны заявили, что из-за аномальной жары в стране погибли более 1000 человек.
Также стало известно, что во Франции побит температурный рекорд на фоне аномальной жары, а в Европе фиксируют сотни смертей.