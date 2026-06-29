Одна ошибка матери стоила жизней ее детей: что произошло

Женщина в показаниях путалась и меняла их три раза. Сначала она заявила, что малыши заперлись в машине без ее ведома. Потом начала утверждать, что забыла детей в машине. А потом обвинила в беде сами детей — якобы сыновья забрались в машину сами, когда она выгружала продукты из машины, и захлопнули дверцы.