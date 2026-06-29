Казахстан внедряет новые технологии для борьбы с паводками

«Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.