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Казахстан внедряет новые технологии для борьбы с паводками

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана рассматривает возможность внедрения современных авиационных технологий для мониторинга снежного покрова и более точного прогнозирования весенних паводков.

Источник: Деловой Казахстан

Первый пилотный проект планируется реализовать в бассейне реки Жабай, передает DKNews.kz.

Перспективы сотрудничества обсудили вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов, представители американских компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., а также Посольства США в Казахстане.

Современные технологии помогут точнее прогнозировать паводки.

Во время встречи стороны рассмотрели возможности использования авиационного мониторинга для оценки запасов снега и прогнозирования весеннего стока.

Планируется применять технологии для:

высокоточного измерения снежного покрова; мониторинга речных бассейнов; подготовки картографических материалов; формирования аналитических отчетов; интеграции полученных данных в информационные системы Министерства водных ресурсов и ирригации.

По мнению участников встречи, это позволит повысить качество прогнозов и своевременно оценивать паводковые риски.

Пилотный проект стартует на реке Жабай.

По итогам переговоров стороны договорились реализовывать программу поэтапно.

На первом этапе работы будут сосредоточены в бассейне реки Жабай.

Основные задачи пилотного проекта:

проведение авиационного мониторинга снежного покрова; интеграция новых данных в существующие модели министерства; отработка методологии; подготовка казахстанских специалистов; оценка перспектив расширения программы.

В случае успешной реализации проект планируется распространить на другие приоритетные водосборные бассейны страны.

В перспективе программу расширят на весь Казахстан.

Долгосрочная концепция предусматривает внедрение системы авиационного мониторинга по всей территории страны.

Это позволит:

повысить качество прогнозирования паводков; совершенствовать управление водными ресурсами; эффективнее эксплуатировать водохранилища; снизить риски чрезвычайных ситуаций; повысить устойчивость к климатическим изменениям.

Кроме того, стороны обсудили подготовку отечественных специалистов, вопросы доступа к данным, распределение ответственности между участниками проекта, а также технические и организационные аспекты реализации программы.

«Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры по дальнейшей реализации проекта в Казахстане.

Почему это важно.

Точность прогнозирования весеннего стока напрямую влияет на готовность регионов к паводкам. Использование авиационных технологий позволит получать более детальную информацию о запасах снега, своевременно прогнозировать объемы талой воды и принимать превентивные меры для защиты населения, инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

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