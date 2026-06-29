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Покупка икры калуги обошлась жителю Амурска в 1,4 млн рублей штрафа

Решение суда уже исполнено, ущерб возмещён в полном объёме.

В Хабаровском крае житель Амурска возместил 1,4 млн рублей ущерба за незаконное хранение фрагментов амурского осетра и икры калуги. Об этом сообщили в MAX-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина приобрёл у неизвестных людей на берегу Амура около килограмма фрагментов амурского осетра и три килограмма икры калуги. Затем он хранил запрещённую продукцию у себя дома.

Амурский осётр и калуга занесены в Красную книгу России как виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот не только самих редких рыб, но и их частей, включая икру, запрещён.

Комсомольский-на-Амуре межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Амурский городской суд требования удовлетворил.

Решение уже исполнено, ущерб возмещён в полном объёме. Ранее мужчине вынесли обвинительный приговор за незаконное приобретение и хранение особо ценных водных биологических ресурсов.