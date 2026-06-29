В ГД рассказали, как изменится подтверждение права на северную надбавку к пенсии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пенсионеры с Крайнего Севера с 1 июля освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать место жительства, если получают надбавку к пенсии через отделение «Почты России». Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин («Единая Россия»).
«Изменение касается пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. С 1 июля вступает в силу постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Пенсионеры освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать место фактического проживания, если получают повышенную фиксированную выплату через организации федеральной почтовой связи», — сказал депутат.
По его словам, ранее ежегодное подтверждение места жительства было обязательным, что создавало дополнительные неудобства для пожилых людей, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
Депутат обратил внимание, что это изменение и некоторые другие, вступающие в силу с 1 июля 2026 года, объединены общей целью — упростить взаимодействие граждан с государственными и финансовыми институтами, сократить бюрократические процедуры и усилить защиту прав потребителей и собственников. «Вместо бесконечных справок и личных визитов — автоматизированные данные и цифровые сервисы. Вместо скрытых комиссий и навязанных услуг — прозрачные условия и право выбора», — подчеркнул первый зампред комитета ГД.