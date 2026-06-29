Доцент Леонова: Бездействие по сим-карте может поспособствовать блокировке номера

Длительное бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его последующей продаже. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
— После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера, — объяснила эксперт.
Подобные ситуации регулируются законом «О связи». Согласно ему, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более шести месяцев.
При этом у каждого оператора сроки могут отличаться: от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимита в 20 сим-карт, передает агентство «Прайм».
Недавно также стало известно, что в России создадут базу IMEI-кодов мобильных устройств. При этом операторы будут обязаны блокировать номера аферистов и возмещать ущерб в случае своей халатности.
Кроме того, в стране ради борьбы с мошенничеством могут ограничить оборот M2M-сим-карт (для передачи данных между устройствами) и eSIM (сим-карт без физического носителя).