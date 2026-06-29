В Ростов более 5,5 тысячи выпускников получили аттестаты

В Ростове-на-Дону прошли торжественные церемонии вручения аттестатов о среднем общем образовании. В этом году школу окончили более 5,5 тысяч человек.
Праздничные мероприятия состоялись в 106 учебных заведениях донской столицы. В целях безопасности все торжества организовали в закрытых помещениях.
«Во всех школах для выпускников подготовили насыщенную праздничную программу с торжественными линейками, вручением аттестатов, концертами и танцевальными шоу», — рассказали в пресс-службе администрации города.