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В Ростов более 5,5 тысячи выпускников получили аттестаты

Во всех школах для выпускников подготовили насыщенную праздничную программу.

В Ростове-на-Дону прошли торжественные церемонии вручения аттестатов о среднем общем образовании. В этом году школу окончили более 5,5 тысяч человек.

Праздничные мероприятия состоялись в 106 учебных заведениях донской столицы. В целях безопасности все торжества организовали в закрытых помещениях.

«Во всех школах для выпускников подготовили насыщенную праздничную программу с торжественными линейками, вручением аттестатов, концертами и танцевальными шоу», — рассказали в пресс-службе администрации города.