Ростовчан предупредили об отключении электричества с 29 июня

В Ростове‑на‑Дону с 29 июня по 3 июля, пройдут плановые отключения электроэнергии. График отключений опубликован на официальном сайте АО «Донэнерго».
29 июня без электричества останутся жители ряда улиц в центральной части города: в частности, затронуты участки улиц Пушкинской, Максима Горького, Нансена, а также переулки Университетский, Винницкий, Сибирский и другие.
Масштабные отключения запланированы 30 июня — они коснутся улиц Малюгиной, Филимоновской, Варфоломеева, Доломановского, Вересаева и целого ряда других адресов.
1 июля отключения продолжатся: в зоне работ — переулок Доломановский, улицы Малюгиной, Варфоломеева, Лермонтовская, Халтуринский и другие территории, включая линии и улицу Вяземцева.
2 июля электричество временно отключат на 18‑й и 20‑й Линиях, улице Налбандяна, Кумженской, Республиканской, а также в СТ «Лесовод» и СНТ «Берёзка».
Завершающий день плановых работ — 3 июля: отключения затронут улицы Кумженскую, Сортовой, Снеговой, Петрозаводскую, Красносельскую, Кустанайскую, Миллеровскую, Мичуринскую и другие, а также участки на улицах Ленина, Шеболдаева, Павлодарской, Освобождения и Безымянной Балке.
Жителей просят учитывать график при планировании бытовых дел и при необходимости заранее подготовиться к временному отсутствию электроснабжения.