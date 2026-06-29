«Типичная истерия»: В Госдуме жёстко осадили Европу после письма против российской гимнастики

«Это типичная истерия, которую поднимают некоторые страны в преддверии крупных соревнований. Но решение принимает организатор — международная федерация. А она своё решение в отношении российских спортсменов приняла, и оно должно соблюдаться», — приводит слова депутата ТАСС.
Напомним, ранее представители 11 стран потребовали убрать российскую атрибутику из гимнастики. Они обратились с письмом в European Gymnastics. В число подписантов вошли представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.
В мае исполком European Gymnastics снял санкции с россиян и белорусов. За шесть дней до этого ограничения сняла и Международная федерация гимнастики, допустив спортсменов к турнирам с флагом и гимном.
В 2026 году оба главных мировых первенства пройдут в Европе. В августе Германия примет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в октябре в Нидерландах состоится взрослое мировое первенство по спортивной гимнастике.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.