В Хабаровске поиск телефона закончился смертью хозяина квартиры

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина пришёл в гости к знакомому, чтобы выяснить, где его телефон. Разговор быстро перерос в ссору, после чего гость начал избивать хозяина квартиры. Как считают следователи, обвиняемый наносил удары руками, ногами и неизвестным предметом по голове и телу потерпевшего. Затем он ушёл, не оказав пострадавшему помощь. Хозяин квартиры скончался на месте от полученных травм.