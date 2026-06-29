В Хабаровске поиск телефона закончился смертью хозяина квартиры

В Хабаровске 29-летний местный житель пойдёт под суд после смертельного конфликта из-за пропавшего телефона. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Индустриального района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина пришёл в гости к знакомому, чтобы выяснить, где его телефон. Разговор быстро перерос в ссору, после чего гость начал избивать хозяина квартиры. Как считают следователи, обвиняемый наносил удары руками, ногами и неизвестным предметом по голове и телу потерпевшего. Затем он ушёл, не оказав пострадавшему помощь. Хозяин квартиры скончался на месте от полученных травм.
Мужчина признал вину полностью и заявил, что готов нести ответственность за содеянное. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело направили в Индустриальный районный суд Хабаровска, где его рассмотрят по существу. Следствие вёл отдел по Индустриальному району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.