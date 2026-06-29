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Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС, заявил Каприн

Каприн: лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий, речь идет в том числе о современных и дорогостоящих технологиях, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

«Российская система здравоохранения обеспечивает лечение онкологических пациентов бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Причем речь идет не только о стандартной помощи, но и о современных и дорогостоящих технологиях», — сказал Каприн.

Он добавил, что государство финансирует не только само лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.

«Это крайне важно, поскольку своевременное выявление рецидива позволяет быстро подключить современные методы терапии и сохранять хорошие результаты лечения», — заключил онколог. ​