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За сутки в Красноярском крае утонули двое мужчин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье в регионе произошли два трагических происшествия на воде, в результате которых погибли люди.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье в регионе произошли два трагических происшествия на воде, в результате которых погибли люди.

В Норильске на озере Долгое очевидцы обнаружили и подняли из воды тело мужчины. Его передали сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия.

Еще один несчастный случай произошел вечером в протоке реки Дурная в Курагинском округе. Там опрокинулась лодка, в которой находились два человека. Очевидцы спасли женщину, а на берегу сотрудники полиции обнаружили тело мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминают, что купаться следует только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и обследовано дно. При использовании маломерных судов необходимо надевать спасательные жилеты всем находящимся в лодке.

Также спасатели призывают не купаться и не управлять лодками в состоянии алкогольного опьянения.

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