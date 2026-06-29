Магаданцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Полицейские задержали 22-летнего наркодилера, который делал закладки на территории Магадана. Так, в декабре 2025 года полицейские изъяли около двух граммов мефедрона, спрятанного в подъезде жилого дома. На тот момент продавца не удалось поймать, но вскоре сотрудники полиции вышли на его след. Во время задержания у злоумышленника нашли около шести граммов «синтетики», а в арендованном им помещении около 70 свертков, предположительно с таким же содержимым. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.