В Сибири прогнозируют аномальную жару со шквалистым ветром и грозами

В Кемеровской области в последние числа июня и начале июля прогнозируются температуры от 25 до 33 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС. До среды ожидаются дожди с порывами ветра до 14 м/с, пасмурная погода с осадками продержится до конца недели. В Новосибирской области до 5 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. Самым знойным днем недели станет понедельник, когда воздух прогреется до плюс 34 градусов. В течение недели по ночам и утрам в области прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 22 м/с.