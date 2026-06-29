В Сибири прогнозируют аномальную жару со шквалистым ветром и грозами

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в регионах Сибири в конце июня и начале июля поднимется до 35 градусов тепла. Аномальная жара будет сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром и градом, сообщили в региональных гидрометцентрах.
В Алтайском крае в течение недели установится аномально жаркая погода. Температура воздуха не понизится ниже плюс 30 градусов. По ночам практически на протяжении всей недели прогнозируют небольшой дождь. Во второй половине недели будет облачно. В соседней Республике Алтай температура воздуха будет колебаться от плюс 32 до плюс 35 градусов жары. В пятницу ожидается облачность, которая к концу недели вновь сменится ясной погодой.
В Кемеровской области в последние числа июня и начале июля прогнозируются температуры от 25 до 33 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС. До среды ожидаются дожди с порывами ветра до 14 м/с, пасмурная погода с осадками продержится до конца недели. В Новосибирской области до 5 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. Самым знойным днем недели станет понедельник, когда воздух прогреется до плюс 34 градусов. В течение недели по ночам и утрам в области прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 22 м/с.
В Томской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность — из-за жары и гроз разгораются лесные пожары, в регионе введен режим ЧС. На неделе сохранится аномально жаркая погода — от плюс 23 до плюс 30 градусов и выше днем, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 18 градусов. Большую часть недели синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и град, однако в четверг и пятницу ожидается ясная погода без осадков.
В Омской области в понедельник ожидается жара до плюс 32 градусов, дождь, местами сильный, гроза и возможен град. Во вторник, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе незначительно похолодает — до плюс 27 градусов днем с кратковременными дождями, грозами и порывами ветра до 20 м/ с. В среду температура снова начнет повышаться до 30 градусов днем.
В центральных и южных округах Красноярского края 29 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, сообщает Среднесибирское УГМС. На севере региона до конца недели сохранится высокая пожароопасность, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Туве в течение семи дней возможны осадки, дневная температура достигнет плюс 33 градусов. В Иркутской области в начале недели также прогнозируют сильные ливни и высокие классы пожарной опасности. Вплоть до среды в отдельных районах столбики термометров покажут до плюс 30 градусов. На Байкале переменная облачность, локальные кратковременные дожди с грозами, ветер с порывами 15−20 м/с, температура — до плюс 27 градусов.