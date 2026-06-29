Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории

В тройке лидеров проката также остается фильм «Богемская рапсодия» 2018 года о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри, который собрал $911 млн. Среди прочих рекордов «Майкл» стал самым кассовым фильмом Lionsgate за всю историю студии, обойдя «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года, сборы которого составили $865 млн. Ожидается, что студия снимет как минимум еще один фильм о жизни Майкла Джексона.