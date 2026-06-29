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Стало известно, сколько россиян старадает от игровой зависимости

«Известия»: 12% взрослого населения РФ страдает от игровой зависимости.

Источник: Комсомольская правда

До 12% взрослого населения России могут страдать тяжёлыми формами игровой зависимости. Это составляет около 13 млн человек, информирует издание «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

При этом за помощью обращаются 5−10% лудоманов (зависимых от азартных игр). Причинами этого в публикации называют боязнь осуждения, отрицание наличия проблемы, попытки справиться с ней самостоятельно и сомнения в компетентности врачей и консультантов.

Чаще всего лудомании подвержены экономически активные и трудоспособные мужчины 25−44 лет, которые тратят на азартные игры около 21% своего месячного бюджета.

Ранее родителей предупредили, как зависимость детей от гаджетов может во взрослом возрасте превратить их в игроманов.

Тем временем судмедэксперты раскрыли пугающую правду: дети из пьющих семей могут начать пить уже в два-три года, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками.