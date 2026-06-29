Стало известно, сколько россиян старадает от игровой зависимости

При этом за помощью обращаются 5−10% лудоманов (зависимых от азартных игр). Причинами этого в публикации называют боязнь осуждения, отрицание наличия проблемы, попытки справиться с ней самостоятельно и сомнения в компетентности врачей и консультантов.