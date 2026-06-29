Пары из Хабаровского края скажут «да» на Всероссийском свадебном фестивале

Вторая пара от Хабаровского края — Сергей Павлов и Дарья Бунчук. Их познакомили друзья: отправили друг другу фотографии и телефоны. Сначала общение шло на расстоянии, пока Сергей был в командировке, но уже в переписке у Дарьи появилось ощущение, что это «тот самый» человек.