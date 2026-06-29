Пары из Хабаровского края скажут «да» на Всероссийском свадебном фестивале

Две пары из Хабаровского края поженятся в Москве на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Одновременная церемония для более чем 100 пар со всей страны пройдёт 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре «Россия», сообщили в правительстве Хабаровского края.
Среди участников — Кирилл Ганзвинт и Дарья Данилова. Жених — ветеран СВО, награждённый медалью «За воинскую доблесть» II степени. После тяжёлого ранения он вернулся домой, участвует в мероприятиях фонда «Защитники Отечества» и рассказывает о своём боевом пути.
История пары началась не с громких признаний, а с обычной встречи в торгово-развлекательном центре Хабаровска. Кирилл подошёл к девушке и предложил угостить её кофе. Через полгода после знакомства он сделал Дарье предложение.
Вторая пара от Хабаровского края — Сергей Павлов и Дарья Бунчук. Их познакомили друзья: отправили друг другу фотографии и телефоны. Сначала общение шло на расстоянии, пока Сергей был в командировке, но уже в переписке у Дарьи появилось ощущение, что это «тот самый» человек.
У пары уже есть своя традиция — каждый год вместе ходить на Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Главными правилами счастливых отношений они считают честность, умение говорить о важном, общее чувство юмора и музыку.
Главным событием фестиваля станет общая церемония бракосочетания. Молодожёнам также передадут частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома, связанного с памятью святых Петра и Февронии. На следующий день для участников подготовят лекции, гастрономическую и музыкальную программу.