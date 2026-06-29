Миллион сверху: в Лесосибирске подрядчика заподозрили в завышении стоимости ремонта ДК

В Лесосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте системы отопления в доме культуры «Магистраль». Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2024 году подрядчик должен был отремонтировать систему отопления в доме культуры. Стоимость работ составила более 2,2 млн рублей. По документам компания выполнила контракт полностью и смонтировала отопление из стальных оцинкованных труб. Именно такие материалы были предусмотрены контрактом и локальной сметой. Работы приняли и оплатили в полном объеме.
Прокурорская проверка показала, что фактически вместо оцинкованных стальных труб подрядчик использовал более дешевые армированные полипропиленовые. Кроме того, реальные объемы выполненных работ не совпали с актами приемки. По данным прокуратуры, заказчику представили документы с недостоверными сведениями о стоимости, объемах работ и использованных материалах.
Специалисты пересчитали стоимость фактически выполненных работ. Она составила 1,2 млн рублей, что на миллион меньше оплаченной суммы. По материалам прокурорской проверки в отношении директора подрядной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Расследование находится на контроле прокуратуры.