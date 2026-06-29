Миллион сверху: в Лесосибирске подрядчика заподозрили в завышении стоимости ремонта ДК

В 2024 году подрядчик должен был отремонтировать систему отопления в доме культуры. Стоимость работ составила более 2,2 млн рублей. По документам компания выполнила контракт полностью и смонтировала отопление из стальных оцинкованных труб. Именно такие материалы были предусмотрены контрактом и локальной сметой. Работы приняли и оплатили в полном объеме.