44 тонны важного груза доставлено морем на север Хабаровского края

Доставленная партия предназначена для пополнения продовольственных запасов и снабжения торговых точек района. Из общего объема 13 тонн будет направлено в Нельканское ПО для нужд жителей сел Нелькан и Джигда, 15 тонн — индивидуальному предпринимателю Пахомову М. В. Оставшаяся часть груза поступила в распоряжение местных торговых точек Аяна.