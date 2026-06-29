44 тонны важного груза доставлено морем на север Хабаровского края

В морской порт села Аян успешно зашло судно СПП 020 ООО «Рыбодобывающая артель “Рыбное дело”, доставившее 44 тонны жизненно важных грузов. Об этом сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
В Аян привезли широкий ассортимент продуктов длительного хранения: муку высшего сорта, крупы, сахар, растительное масло, мясные и рыбные консервы, а также промышленные товары первой необходимости.
Доставленная партия предназначена для пополнения продовольственных запасов и снабжения торговых точек района. Из общего объема 13 тонн будет направлено в Нельканское ПО для нужд жителей сел Нелькан и Джигда, 15 тонн — индивидуальному предпринимателю Пахомову М. В. Оставшаяся часть груза поступила в распоряжение местных торговых точек Аяна.
— Стабильный завоз продуктов питания и промышленных товаров позволяет нам поддерживать уверенность в завтрашнем дне, исключая дефицит даже в самых удаленных населенных пунктах района, — подчеркнул глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
Таким образом, приход СПП 020 стал не просто рядовой поставкой, а важным логистическим событием, гарантирующим продовольственную безопасность для жителей Аяно-Майского района.
Следующая поставка груза ожидается через 2 недели, но все будет зависеть от метеоусловий.