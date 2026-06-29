Конкурс ремёсел посвятили вековому юбилею Тугуро-Чумиканского района

— В нашем районе всегда жили и работали удивительные мастера, способные превратить обыкновенное полено или кусочек меха в настоящий шедевр. Очень надеемся, что жители откликнутся и примут участие в конкурсе. Чем больше работ, тем ярче получится праздник творчества. А уже в сентябре, в рамках национального праздника «Бакалдын», мы развернем большую выставку конкурсных изделий. Это будет настоящая живая летопись нашего края, где каждый сможет увидеть уникальные техники, передаваемые из поколения в поколение, — отметили в администрации Тугуро-Чумиканского района.