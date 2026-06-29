Конкурс ремёсел посвятили вековому юбилею Тугуро-Чумиканского района

Администрация Тугуро-Чумиканского района запускает районный конкурс декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. Он приурочен к знаменательной дате — 100-летию со дня образования района, которое будет отмечаться в этом году. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс призван сохранить и популяризировать богатые традиции народного творчества, выявить новых талантливых мастеров и поддержать интерес к ручному труду среди жителей всех возрастов.
Участникам предстоит показать свое мастерство в пяти номинациях: резьба по дереву (сувениры, скульптура, предметы быта, шкатулки, панно); вышивка и шитье (одежда, обувь, головные уборы, ковры, одеяла, салфетки, украшения, аксессуары, куклы, игрушки); бисероплетение; изделия из природных материалов (камни, ракушки, листья, кора, дерево, перо и др.); изделия из кожи и меха.
— В нашем районе всегда жили и работали удивительные мастера, способные превратить обыкновенное полено или кусочек меха в настоящий шедевр. Очень надеемся, что жители откликнутся и примут участие в конкурсе. Чем больше работ, тем ярче получится праздник творчества. А уже в сентябре, в рамках национального праздника «Бакалдын», мы развернем большую выставку конкурсных изделий. Это будет настоящая живая летопись нашего края, где каждый сможет увидеть уникальные техники, передаваемые из поколения в поколение, — отметили в администрации Тугуро-Чумиканского района.
Организаторы напоминают, что работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать заявленной номинации.