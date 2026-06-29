Си Цзиньпин провёл встречу с Лукашенко в Пекине

Немногим ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции российского президента на Валдае. Разговор двух лидеров длился около пяти часов. Как сообщалось, Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате, обсуждая тему Союзного государства, вопросы региональной безопасности, а также торгово-экономическую сферу.