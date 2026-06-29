Си Цзиньпин провёл встречу с Лукашенко в Пекине

В Пекине состоялась встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).
«В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в материале.
Немногим ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции российского президента на Валдае. Разговор двух лидеров длился около пяти часов. Как сообщалось, Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате, обсуждая тему Союзного государства, вопросы региональной безопасности, а также торгово-экономическую сферу.