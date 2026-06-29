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За сутки в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

За минувшие сутки в Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, за отчетный период происшествий, потребовавших проведения аварийно-спасательных работ, не зарегистрировано. В МЧС отметили, что подразделения продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая функционирование органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
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