За сутки в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
По данным ведомства, за отчетный период происшествий, потребовавших проведения аварийно-спасательных работ, не зарегистрировано. В МЧС отметили, что подразделения продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая функционирование органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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